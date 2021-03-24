被樂天女孩奮力抬起，鄭文燦親公佈真實體重。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦昨被9位樂天啦啦隊女孩以「抬棺舞」扛起，「正妹團扛80KG鄭文燦」讓鄭文燦的體重意外引發討論，同黨的民進黨立委蔡易餘甚至酸「打死我都不信」，鄭傍晚5點在臉書發文稱「破萬讚就公佈體重」，短短1小時就達標，他也兌現承諾，站上體重機，證明只有79.8公斤。

桃園市長鄭文燦昨天晚上前往桃園國際棒球場，出席「2021中華職棒－桃園首戰」職棒開幕活動，在桃猿持續落後的7局下半現身「髮香區」為桃猿加油，桃猿一口氣追回3分，9位樂天女孩興奮扛起鄭文燦跳「抬棺舞」，被球迷笑稱是桃園市長福利，下屆參選市長的人會變多。

有媒體稱「正妹團扛80KG鄭文燦」，讓身材豐腴的鄭文燦體重意外引發熱議，黨內同志也不相信，蔡易餘直接嗆：「打死我都不信！」民進黨立委鄭運鵬則在臉書上稱：「我72公斤，市長80公斤？！」

鄭文燦傍晚5點在臉書發文稱「大家今天很關注的事情？我們決定，破萬讚就公佈！」並附上鄭文燦站上體重計的照片，短短1個多小時就吸引1.5萬人按讚，還有上千則留言，陳亭妃回：「那個肚子，應該有88公斤吧！」黃偉哲也說：「我這樣才是80啦！」連閣揆蘇貞昌也來按「讚」坐等公佈體重。

鄭文燦也兌現承諾，發布站上體重機的影片，結果顯示「79.8」公斤，證明所言不假，讓網友驚訝不已，直說「體重計壞了吧」、「一起團購同款體重計」。

(中時 )