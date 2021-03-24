蔡英文總統今天下午弔唁殉 職飛官羅尚樺，隨後發表談話。（莊哲權攝）

F5E戰機擦撞失事，造成飛官1死1傷，蔡英文總統今日下午到台東市立殯儀館弔唁殉職中尉羅尚樺，家屬全都泣不成聲，羅妻更是哭斷腸，羅父向蔡總統說，這是軍備問題，希望這是國軍最後1位犧牲的飛行員。

「4年前尚樺剛畢業時才跟您（指蔡總統）合照，4年後的今天，你看，他躺在這裡了」，羅父強忍悲痛向蔡總統泣訴，這是軍備問題，也是大家最不想遇到的問題。羅父表示，不能讓許多「今日公祭明日忘記」的事情再度發生，可以的話，希望這是國軍最後1位犧牲的飛行員。感謝國軍栽培兒子，讓他完成偉大的夢想，捍衛我們的疆土。

蔡總統回應羅父，每次發生這些事都是我們最痛的時候，這樣好的年輕人就這樣走掉了，「我們很盡力在做了，事情還是發生了，爸爸，真的很抱歉」。

而懷有身孕，依習俗繫上紅色腰帶的羅妻更是哭斷腸，蔡英文安慰羅妻說「國家會照顧妳與你的孩子，後面的路還很長，妳真的要堅強，只有妳勇敢，他才會走得安心」。

蔡總統隨後表示，這起事故，讓全體國人都感到不捨，今天除了來了解整體的搜救情況，也要向兩位國軍弟兄的家人表達慰問之意，有關上尉潘穎諄的搜救，我們會持續努力，不會放棄希望。

對於殉職的中慰羅尚樺，已經要求國防部務必全力的協助家屬處理後事。在發生事故之後，國防部已經發佈天安特檢，在不影響作戰以及戰備任務的情況下，其餘的機種都暫停訓練，停止演習，進行飛安檢查。

同時也要求國防部儘速釐清事故的調查，而且在彈射的座椅的部份，行政院也已經核定經費，立即來進行換裝的作業。

蔡總統強調，在這悲傷的時刻，要向所有的國軍希望他們能堅守岡位，克盡職責，也在這裡向他們表達敬意，同時希望國人一起為國軍加油。

(中時 )