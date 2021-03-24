感染管制中心護理長何佳佳協助簡院長掃描QR Code登錄疾管家V-WATCH。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎AZ疫苗開打，台中慈濟醫院分配到700劑疫苗，院長簡守信24日下午視察檢閱疫苗施打動線與流程，並率先施打疫苗親身驗證疫苗安全性，讓同仁們安心。

台中慈濟醫院為新冠肺炎AZ疫苗施打合約醫院，預計領取700劑疫苗，自3月26日起，每日安排66位醫護同仁施打疫苗，維護同仁與病人的健康。

簡守信表示，施打新冠肺炎AZ疫苗沒有大家想像中那麼恐怖，根據歐美的經驗，倦怠、發燒等症狀也是過兩天才會比較明顯，嚴重的血栓發生狀況很低，這個狀況對於東方人來說確實也比較少。

新冠肺炎AZ疫苗。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎專責病房的小組長袁俞婷和家人討論後，決定來施打疫苗。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中市衛生局建議在疫苗施打後必須在現場休息30分鐘，確認沒有任何不適反應才離開，台中慈濟醫院也依照建議，在疫苗施打現場設置休息區，讓接受疫苗施打的醫護同仁能停留休息觀察身體反應。

簡守信親自巡視疫苗施打場地，除了疫苗施打作業流程之外，也關心發生疫苗不適反應的急救與轉送機制。他並率領近10位醫療與護理主管及第一線照顧新冠肺炎病人高風險的護理同仁，一同接受疫苗施打。

感染管制中心護理長何佳佳針對每一位施打疫苗同仁衛教、掃描QR Code登錄疾管家V-WATCH，完成整個疫苗施打流程。

負責新冠肺炎專責病房的小組長袁俞婷表示，他是站在第一線照顧病人的人，要先保護好自己才能保護病人，所以他和家人討論後，決定來打疫苗。

台中慈濟醫院設置休息區，讓施打完疫苗的醫護停留休息30分鐘觀察身體反應。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院接受疫苗施打同仁合影，並宣告「我打我驕傲！」（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

急診護理小組長葉欣怡說，每天在急診遇到的病人很多，風險很高，他覺得醫護人員都應該要施打新冠肺炎疫苗，不僅可以保護自己，也可以保護家人。

簡守信強調，目前醫病雙方都還是會戴口罩，雙方都戴口罩的保護力可以達到92％到95％，第一劑疫苗施打後也會產生75％保護力，口罩與疫苗雙重保護，不論對病人還是對整個社會都有保護，他鼓勵醫事人員都應配合疫苗施打。

(中時 )