帛琉旅遊泡泡首發團將在4月出發，針對旅遊泡泡，中央流行疫情指揮中心提出「免除居家檢疫、返台後5天內實施加強自主健康管理」的防疫原則，吸引不少想出國的民眾報名出團。針對返台後的5天加強自主健康管理，勞動部表示，雇主如果因加強防疫，拒絕參加帛琉旅遊的內勤員工在這期間上班，仍必須給薪。

指揮中心提出帛琉旅遊泡泡防疫原則，包括旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫僅實施5天的加強版自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

而防疫原則也強調，「加強版的自主健康管理」期間若沒有出現任何症狀，當事人可以外出，但僅能從事固定且有限度的活動，不可搭乘大眾運輸，禁止到人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，應全程佩戴口罩和保持社交距離。

防疫原則有個重點是「人多的地方不要去」，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，如果當事人屬於外勤工作，在工作時會接觸多數不特定人，基於防疫原則，從帛琉返台後就不建議從事外勤工作，這樣的情況屬於不能歸責於勞雇雙方，在未出勤部分，建議可以用「防疫隔離」註記，雇主不能要求當事人請假或是給予不利處分，雇主也可以不給薪。

如果雇主為避免從帛琉返台的外勤勞工接觸不特定人，暫時把外勤工作轉調內勤，黃維琛強調，這需要勞資雙方合意，若未能協議成功，就應該依照原本的勞動契約來履行。

但如果勞工屬於內勤工作，在有適當的防護之下，雇主因企業自己的高標準防疫考量，要求勞工不要出勤上班，黃維琛認為，這屬於勞務不受領，雇主仍應正常給付工資，且不得影響全勤或有不利待遇。

(工商 )