鋰電池模組大廠西勝國際（3625）公告2020年全年營運摘要暨董事會重大決議事項。

西勝2020年全年合併營收22.24億元，歸屬母公司稅後淨損1.61億元，EPS為-2.11元。西勝表示，2020年上半年受到疫情影響，出貨量銳減，下半年因遠距辦公及教育單位遠距教學需求劇升，但NB受關鍵零組件產能供應不及，實際出貨量雖有回溫成長，但無法充分滿足市場需求，整體而言較2019年營收減少18.9％，獲利由盈轉虧。

由於西勝面臨戰略轉型，去年積極深耕2輪電動車及小型儲能市場，除直接投資電動車品牌公司品睿綠能及電動車動力系統湛積科技，實踐戰略平台整合；並加大內部投資，新設高度自動化產線的台北廠，擴充研發及業務團隊，及導入SAP ERP系統提升管理效能等積極策略等致使營業費用增加，在營業毛利亦因產能未充分發揮而下跌情況下，導致稅後虧損。

董事會同時通過109（2020）年度盈虧撥補案，由於年度結算虧損，本年度擬不配發股利。西勝2021年第一季業績淡季不淡，第二季筆電電池模組業務持續增加外，預計下半年2輪電動車及儲能產品開始出貨，今年業績將有明顯成長。

(工商 )