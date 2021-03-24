數據顯示，3月份歐元區的商業活動有所擴大，但歐盟正面臨第三波Covid-19感染，這可能使任何復甦步履蹣跚。

據CNBC報導，IHS Markit公佈的歐元區綜合採購經理指數(PMI)，它著眼於整個製造業和服務業活動，3月為52.5與2月為48.1。高於50的數據表示經濟活動正在擴大。

初步數據表明，該地區自去年9月以來首次出現經濟擴張，是7月份以來最大的成長。

IHS Markit首席商業經濟學家克里斯·威廉姆森（Chris Williamson）表示：「歐元區3月份經濟超出預期，主要是由於製造業產出創紀錄的成長，其經濟表現好於預期。」

製造業一直是本月經濟表現的最大驅動力，但受到大流行打擊最嚴重的服務業也有所改善，創七個月來新高。

然而，由於社交的限制仍然存在，人們擔心歐元區經濟在第二季度的表現如何。德國本週決定延長封鎖時間，並在復活節週末實施了嚴格的限制。在法國，巴黎和其他約14個地區，由於感染率上升，也已進入封鎖模式。波蘭還宣布了更嚴格的行動限制。

威廉姆森說：「但是，在COVID-19感染率上升和新的封鎖措施中，前景已經惡化。因此，隨著製造商從全球需求的復蘇受益，但這種兩速增長的經濟性質可能會持續一段時間，但面向消費者的服務公司仍然受到社會距離限制的限制。」

歐洲中央銀行本月早些時候估計，今年歐元區的GDP（國內生產總值）成長率為4％，2022年為4.1％。但是，這一預測取決於大流行的演變和疫苗接種的速度。

(中時新聞網)