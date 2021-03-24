原來女網友沒看過的配菜，正是營養價值高的皇帝豆。(圖取自爆廢公社二館)

現代人生活步調忙碌外食族越來越多，而便當店的菜色也成為時下熱門討論話題。一名女網友分享，她買了一份便當，不過有一道配菜讓她相當困惑「活了30幾年第一次吃這個」，照片發出後不少老饕眼睛為之一亮，直呼原PO真的賺到了。

女網友在臉書社團爆廢公社二館上發文，說自己到便當店買了便當，但打開時其中一道配菜卻讓她相當疑惑，因為她從沒看過這道料理，「請問這是什麼菜啊，看起來很怪，吃起來也很怪，活了30幾年第一次吃這個」。從照片中可以看到，這道配菜看起來像是豆類，呈現扁狀，配著些許蔬菜及肉末炒在一起。

而照片發出後不少老饕一眼認出這是皇帝豆，更直呼原PO真的賺到了，直指皇帝豆營養價值高，更分享自己的料理方式，「皇帝豆好吃，煮湯超正點」、「皇帝豆排骨湯，讚欸」、「營養價值很高的喔」、「菱角+皇帝豆排骨湯，很好喝」、「涼拌超級好吃！拌蒜頭＋胡椒，有夠無敵讚」、「阿嬤都會滷肉皇帝豆，超好吃」。

得到老饕們的熱心解說後，原PO分享，自己很努力的將這道營養價值高的皇帝豆吃完，不過她並不喜歡吃起來的口感。也有其他網友認同原PO，「我也不愛這個」、「我完全不敢吃，真心佩服你」、「皇帝豆，不管炒的燉的滷的都不愛」。據了解，皇帝豆學名為「萊豆」，又名白扁豆、細綿豆、觀音豆等，據康健雜誌報導，皇帝豆也算是高鐵食物，對吃素者是很好的蛋白質及鐵質來源；不過磷、鉀含量高，腎臟病患食用要節制。

(中時新聞網)