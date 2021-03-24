台灣每年約有超過1萬人被診斷出肺癌，資深演員文英、帽子歌后鳳飛飛都因肺癌離世，藝人寶媽、媒體人陳文茜、台北市長柯文哲的夫人陳珮琪、主播蕭彤雯等人，也都罹患肺腺癌。數據顯示，台灣女性罹患肺癌比率，與全球均值相較偏高。雖然抽菸是罹患肺癌的高危險群，但相對較少抽菸的女性，為什麼成為肺癌的預備軍？台北榮民總醫院胸腔外科簡宏哲醫師指出，除了空汙也列入考量之外，有越來越多研究發現，東方女性基因可能也是重要關鍵。

《健康療天室》第21集 PM2.5是肺癌主因？居死亡率第一！不抽菸 沒家族史 沒煮飯也可能得肺癌！

●肺癌早期幾無症狀 出現不適多已中晚期

簡宏哲醫師提到，肺臟也是身體裡的沉默器官，患者癌變初期幾乎毫無感覺，許多人是透過健檢篩檢出來。尤其許多人自認不菸不酒、生活作息正常、也不算頻繁下廚，為何還是罹病，百思不得其解。

根據國外研究，空氣汙染導致肺癌的影響約佔2至3成，目前推測女性肺癌發生率明顯上升，可能和空汙、二手菸及油煙等環境危害有關。

簡宏哲醫師也提醒，肺癌的高危險群與一般民眾，各有適合的健檢方式，可以有效早期篩出肺癌病變。還有哪些養肺的保健妙招，都在《健康療天室》第21集：PM2.5是肺癌主因？居死亡率第一！不抽菸 沒家族史 沒煮飯也可能得肺癌！

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(中時新聞網)