搶攻清明連假商機，中台灣百貨進入購物節戰火，其中全台百貨店王新光三越台中店26日開始展開初夏購物節預購，今年主打「一機在手回饋到手」採新光三越APP skm pay支付滿3000送300回饋比現金支付多，透過差別回饋讓消費者採行動支付意圖明顯，店家不諱言，經統計skm pay支付平均客單是現金支付3倍。

每年百貨上半年購物節、下半年周年慶活動，都是台灣消費市場經濟櫥窗，業者的促銷手法，更是零售通路彷傚的標的；近年受網路購物興起，百貨賣場競爭從實體延伸到虛擬賣場，各家也都推出自家APP除方便線上購物，也加深和消費者的黏著度，透過APP推播，還可積點，尤其更能做顧客資料分析，方便精準行銷。

新光三越台中店蟬連多年全台百貨店王，除品牌力、商品力，與時俱進的行銷力，更是比同業更勝一籌；今年購物節檔期，4月1日到4月21日登場，首12日化妝品會員單筆滿3000送300，全館滿千送百門檻從5000下降到3000元，但現金支付滿3000送200，而使用新光三越APP skm pay支付滿3000送300，此舉意在讓更多會員下載APP，並透過綁定信用卡消費。

新光三越台中店指出，該店平均每月入店人次有1百萬人，skm pay台中店有28萬人下載，經統計一般消費者現金支付平均客單在2000元，而採skm pay客單卻高達6000元，明顯比現金支付金額高出很多，目前skm pay常用會員為8萬人，今年目標要衝上15萬人；一般分析，手機支付方便且不會因為現金不足，出現購買預算的心理壓力，店家如果要推升營業額，加速消者用手機支付會是趨勢。

(中時 )