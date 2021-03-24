D.Lab明倫設計新創基地在3月24日正式啟用，為明倫社宅引入新創能量、導入設計產業，台北市長柯文哲出席開幕典禮時表示，新創產業本來失敗率就高，基地啟用後，三年後才會知道成功或失敗，「我也是將命運押在你身上」。

明倫D.Lab位處圓山，空間包含一樓空間「Design Showroom」展示30個來自台灣與亞洲的特色設計，並與國際知名IP「SNOOPY」推出聯名產品，二樓「Experience體驗空間」則由設計師、各領域職人帶領民眾體驗手作課。

產發局指出，該基地由文創商品電商「果翼國際文創股份有限公司（稱Pinkoi）」進駐營運，藉由Pinkoi擅長的電商平台、體驗活動、品牌推廣及文創創投輔導等，藉由新創基地平臺，醞釀台灣多元的軟實力爆發。

柯文哲表示，台灣缺乏石油、礦物等資源，最大的資源就是人力資源，創新是臺灣唯一的出路，他上任後積極推行實驗教育，希望可以取代過去填鴨式教學，慢慢加入以創新為主的教育方式，以政府的力量鼓動創新。

柯文哲強調，新創產業的失敗率很高，政府應給年輕人機會，建立一個允許年輕人失敗的環境。過去6年北市府給予新創產業的補助達18億，有別於過去肉包子打狗有去無回，現在改以投資角度，創造雙贏。

柯文哲認為，公司如果有賺錢，政府也可以回收一些，在未來的補助也有依據，北市府以責任政治的態度來補助，盡最大的力量使北市成為全亞洲最適合創新創業的城市，不怕對手強勁，有競爭才有進步。

(中時 )