一份最新民調23日曝光，台灣民意基金會針對蔡總統治理國家的方式進行調查，總統蔡英文的聲望高達5成8，和兩個月前聲望相比，遽增7.1個百分點，該民調也問到台灣人的政黨認同傾向，結果，民進黨的認同者占43.1%、國民黨認同者19%。前民進黨立委沈富雄指出，兩岸政策一定是國民黨的弱項。他認為國民黨若能在貧富不均、少子化等議題「一刀兩刃」，就能同時拿到年輕人的票，也能一刀穿進民進黨的要害。

台灣民意基金會23日公布的這一份民調，顯示民眾對蔡總統治理國家的方式，有17.6％非常贊同，40.8％還算贊同，17％不太贊同，10.1％一點也不贊同；也就是說，有5成8的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，2成7不贊同，贊同的人比不贊同的人多31個百分點他認為，蔡總統聲望暴衝主要源自於「鳳梨效應」。另外，調查台灣人的政黨認同傾向，結果顯示，民進黨的認同者占43.1%、國民黨認同者19%，中性選民則為36.3%。游盈隆對此解讀，這對國民黨來說是一個警訊，甚至是崩盤的徵兆。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，他不認為是所謂的機構效應，因為大家都知道游盈隆對蔡總統很有意見，是完全不友善的。另若把它歸因是鳳梨的因素，他認為鳳梨只是一個標的、只是一個「子彈」，這個「子彈」的背後，是誰丟的手榴彈、是誰給的槍，就是大陸。

沈富雄表示，他一直在講，兩岸政策一定是國民黨的弱項，國民黨有的人還是不太願意吞下這個善意的建議。其實台灣的兩個政黨，都是左言右行，都是右的，但你只要民進黨開什麼支票，你比它左就對了，但並不是每一項都要左的，只要幾項，比如貧富不均、少子化，就一刀兩刃，同時拿到年輕人的票，也能一刀穿進民進黨的要害。

前民進黨立委郭正亮指出，因為蔡英文代表國家安全，所以集中在她身上會比較明顯，可是立委就不一定了，國民黨現在抓的那幾個公投議題，除了核四之外，其他就是基本上靠左，像萊豬、藻礁，民進黨要舉辦萊豬、藻礁說明會，其實會很累，因為民進黨怎麼去反對萊豬呢？民進黨怎麼去說你是正確的？人家就會說「你吃萊豬給我看」。

(中時新聞網)