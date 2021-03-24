據陸媒報導，H&M等知名服裝品牌禁用新疆棉花，直指西方歐美等國所稱的新疆「強迫勞動」，對此，大陸共青團中央在微博痛斥，「一邊造謠抵制新疆棉花，又一邊想在大陸賺錢？癡心妄想」。

H&M集團為一家瑞典時裝公司，在大陸共有350家分店，據2020年財報顯示，大陸為其在全球的第4大銷售市場。此外，該報導稱，網路上流出一份H&M集團的聲明內容表示，深切關注新疆近期強迫勞力的報導，嚴禁集團供應鏈中出現此類型的強迫勞動。

H＆M等品牌禁新疆棉花，陸嗆：造謠抵制還想賺大陸錢？（圖／摘自共青團中央微博）

該報導表示，據共青團中央微博指出，不少服裝品牌皆禁止使用新疆棉花，而這些品牌都直指一個名為BCI（Better Cotton Initiative更好的棉花計畫）的機構；該機構官網從去年10月，即表明禁止使用新疆棉花，理由同為上述原因。從官方網站內容可以發現，許多如NIKE、PUMA、H&M、ANTA等知名大品牌皆與BCI有合作，其中ANTA為大陸本地品牌。

對此，共青團中央已在微博痛斥這幾個知名品牌，「一邊造謠抵制新疆棉花，又一邊想在大陸賺錢？癡心妄想」。對此，大陸早已多次表態，新疆並不存在西方所杜撰、編造的現象；而在大陸的輿論中，不少網友對於這些品牌禁止新疆棉花一事，掀起了抵制潮，更表示，就算是國產品牌也一樣。

據陸媒報導，京東、天貓、拼多多等網路購物平台疑似已下架H&M相關產品，而安踏稱，注意到近日BCI所發表的聲明，目前正啟動相關程序，退出該組織，安踏一直採購且使用大陸棉產區出產的棉花，未來也將會繼續採購和使用。

(中時新聞網)