大陸男偶像姚明明（現改藝名姚柏南），今（24日）遭流出和女子激吻的火辣影片，還發文控訴他「玩弄別人的感情和身體」，消息一出立刻登上微博熱搜冠軍，對此，他也發文道歉認了。

有網友發文爆料，姚明明「玩弄別人的感情和身體」，還說到他當練習生這麼多年才熬出頭，準備大展拳腳「，想不到有朝一日會被錘，這就叫因果報應」，諷刺就像他當初看心情玩弄別人一樣。

姚明明和女子激吻片遭曝光。(圖／翻攝自微博)

姚明明發文道歉。(圖／翻攝自微博)

而被曝光的影片中，姚明明疑似坐在飯店房間的床邊，和一位跪著的長髮女子熱烈地激吻，吻到激動時女方將手搭上男方脖子，男方也將手環抱女子的蠻腰，畫面雖只有短短11秒，但卻相當火辣激情。

對於姚明明被爆料，不少粉絲都崩潰難以接受，還有看熱鬧的網友反而注意到姚明明的吻功，「這個吻技真是好，有夠會親」、「這幾秒有看禁片的感覺」。

而姚明明也火速出面回應，表示5年來都沒和對方連絡過，卻沒想到2016的一段感情，就這樣被記錄下來，還以這種方式被曝光，他也檢討自己「可能是我當初表達和處理感情的方式不當，這麼久以來不知道對對方造成傷害」。

認為現在傳播偷拍視頻對女方的傷害更大，他也公開道歉「再一次鄭重地跟所有人說一句道歉」。不過這個道歉文似乎讓爆料網友不太滿意，再發文表示「所以直到現在你都不跟我說一句道歉的話對嗎？寧願在自己微博搞人設撇清關係」，並再度曝光一段51秒視頻，最後結尾停在上床蓋上被子，留給大家無限遐想。

姚明明曾參加南韓選秀節目《MIXNINE》，2019年回大陸參加選秀《青春有你》，最後奪下第3名，成功成為限定男團UNINE一員，去年團體解散後，他將藝名改為姚柏南，以個人身分出發，未料現卻被爆出桃色醜聞。

(中時新聞網)