新冠疫情對於國內金融業的營運干擾，應該告一段落了！中華信評今（24）日表示，富邦金控旗艦事業體富邦人壽，在動盪、疫情全球大流行的2020年，資本緩衝空間有所增強、風險控管維持，該公司的信用結構得以維持穩健，且進一步對母集團帶來加分效果，整體集團的資本緩衝空間增強，因此將富邦金控及其子公司評等展望，由「負向」調為「穩定」，評等獲確認。

受此一調整而受益的富邦集團旗下公司，包含富邦金融控、 富邦人壽、富邦產險、富邦華一銀行、以及富邦綜合證券。

富邦金控另一家核心子公司台北富邦銀行，在2020年疫情期間的信評展望一直維持「穩定」，中華信評今天亦確認其「穩定」的評等展望和銀行本身的發行體信用評等。中華信評認為，未來兩年台北富邦銀行對富邦集團營運收入的貢獻占比，將繼續維持在25％以上。

中華信評預期，未來兩年市場將持續波動，且低利率環境的時間將拉長，惟富邦人壽將維持穩定的資本與獲利能力。富邦人壽在 2020年實現資本利得，且其股票投資部位的估值因股市持續上揚而升高，截至2020年底時，該公司的資本緩衝空間已有所增強。中華信評的評估，持續認為富邦人壽的資本強度在普通等級。

(工商 )