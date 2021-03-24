NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）於24日宣布加入AECC（Automotive Edge Computing Consortium；車用邊緣運算聯盟）。群聯表示，透過與AECC的各類跨產業會員的互動與合作，貢獻群聯過去在車用儲存市場的經驗，並與協會成員共同建構次世代的車用邊緣運算系統，打造一個更安全與可靠的未來用車環境。

自駕車與電動車在近幾年持續的被討論，尤其市場上已經逐漸看到電動車的銷售成績，而行車輔助系統也持續的在進化，這都代表著車用儲存的需求不斷的增加。

群聯指出，根據市調機構以及車廠的預估，未來自駕車每天所產生的資料量將可能達到一天4TB，而一台自駕車所需的儲存裝置的容量更將可能達到1TB至4TB；換言之，車用儲存市場將是NAND產業的另一成長動能，也將是群聯另一波的成長機會。

群聯董事長潘健成表示，群聯佈局車用儲存市場已超過10年以上，除了與NAND原廠共同開發車用儲存控制晶片（Automotive-grade NAND controller）以外，也有跟全球一線車廠合作的經驗，更努力積極的與區域性品牌車廠進行產品的導入。

潘健成說，群聯透過參與全球性的車用系統聯盟，除了加入AECC以外，群聯也同時是瑞薩Renesas R-Car Consortium與鴻海MIH聯盟的會員，積極的與全球國際會員夥伴合作，吸取國際經驗與趨勢，貢獻群聯的技術優勢，也藉此持續打造更安全與更可靠的車用儲存方案給全球的客戶。

AECC總裁兼董事長兼豐田汽車公司之Connected Company研究員Ken-ichiMurata表示，我們很高興且歡迎群聯電子加入AECC車用邊緣運算聯盟。我們期待群聯電子為AECC聯盟做出貢獻，因為我們的整合知識和專長將幫助AECC聯盟辨別出未來車聯網的需求以及提出相對應的解決方案，共同滿足未來汽車價值鏈的相關需求。

(工商 )