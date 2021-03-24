經濟部與信保基金24日頒發「2021中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」獎，玉山銀行連續2年榮獲「信保金質獎-績優總行獎」第1名、連續3年榮獲「信保卓越獎」，另榮獲3座「信保金質獎-績優授信經理人」與「千億保專案推動優良獎」。玉山長期提供優質的金融服務，協助中小企業成長茁壯，已連續16年榮獲「信保績優總行獎」，再創台灣金融業最佳紀錄！

2020年全球經濟雖受新冠肺炎疫情衝擊，但國內防疫表現傑出，加上政府推動紓困振興及投資台灣等方案，因此在全球供應鏈重組下，企業持續在台投資，整體出口表現亮眼，經濟成長率亦領先全球所有已開發國家。玉山銀行積極配合政府政策，推動紓困振興貸款，核准金額為民營銀行第一，成功協助企業渡過難關並儲備成長動能。今年將持續聚焦具有技術利基及成長潛力的中小企業，協助取得政府科專補助及研發創新資金，進一步帶動台灣產業升級。

另外，因應跨國產業供應鏈調整，持續提供企業回台或新南向發展所需資金，並透過玉山銀行海外9個國家28個據點，滿足企業跨境金融服務。

玉山銀行今年攜手32家台灣優質企業共同發起「玉山ESG永續倡議行動」，簽署「永續發展倡議書」，共同承諾對氣候變遷採取實際行動，將透過企業的力量發揮更大的影響力。同時也響應政府地方創生政策，打造具特色且兼具CSR貸款產品，推出全台首家「地方創生貸款」，協助在地產業升級轉型、企業二代接班、創新技術導入並鼓勵青年返鄉創業，為當地打造友善就業環境、促進城鄉均衡發展。

台灣中小企業近149萬家，是穩定台灣經濟及創造就業的重要基礎。玉山專家團隊除提供中小企業授信、金流收付、資產管理、企業避險、跨境金融等全方位服務，也致力協助青年創業及社會企業，並持續發展如陽光屋頂、風力發電、ESG Linked Loan等永續金融業務，期望成為企業成功的靠山、永續傳承的夥伴。

(工商 )