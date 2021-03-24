全台百貨業本周起開打母親節檔期，興櫃京站、台北統一時代百貨亦將於4月1日起開打，有別於傳統百貨以「女王節」、「美人節」為號召，搶攻一年一度女力商機，京站總經理柯愫吟指出，今年以來業績兩位數成長，在深耕會員與高回饋達30%帶動下，全檔目標上看成長20％。

柯愫吟表示，為慶祝台灣防疫成功，京站母親節檔期「女王節」自4月1日開打，全館8折起、消費4000元送200元，且JCB卡綁APPLE PAY最高回饋率高達30％；去年2月起疫情爆發，多數百貨在基期低前提下，2月營業額均有爆發性成長，京站2月營收亦回溫年增率達48％，唯1～2月來客數大減二成，主要是國內外觀光客銳減所致，也因此以深耕90多萬會員為重心，以高回饋率挹注全檔增長二成。

統一時代百貨台北店自疫情平穩後，持續結合集團資源，推出「開心花美麗go」、「7-11 6000店集團同慶」等，今年以來業績成長超過20％，為延續買氣，母親節檔期統一時代百貨台北店再度攜手高雄夢時代購物中心，北高同步推出「美人節」，共同推出「超低門檻、超高回饋」優惠活動。首五日化妝品、香氛、內睡衣滿2,000送300，回饋率達15％，若加上IcashPay獨家加碼合計回饋率最高達30％，有信心全檔上看20％以上成長。

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