清明節是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，國內外各地民眾將陸續返鄉祭祖，幾乎成為全民運動，民俗專家楊登嵙指出，掃墓祭祖禁忌、擇日掃墓、6種水果不能當供品祭拜等，提醒民眾多加留意。

楊登嵙表示，現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，不必鋤草、補土，所以提前清明掃墓不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜先人，想去就去，最好下午3點之前。

什麼狀況要擇日掃墓？楊登嵙說，一、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。二、墳上的泥土沖刷流失，還要補充泥土。三、墳墓有龜裂的現象，要攜帶水泥填補維修。四、先人骨灰要進塔。五、先人遺骸要下葬。六、先人遺骸要撿骨。七、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。

楊登嵙指出，掃墓時有6種水果不當祭拜供品，包括，釋迦、鳳梨、葡萄、香蕉、荔枝、龍眼等。他舉例，釋迦外型猶如「迦摩尼佛」頭部，對神明不敬；葡萄、荔枝、龍眼是1整串，鳳梨台語唸做「旺來」，祭拜祖先避諱愈來愈多、「整串」，香蕉台語唸做「招」，意謂招來過世。

楊登嵙建議提早分流掃墓吉日，3月20日，沖屬雞41歲，坐西向東不宜。3月23日，沖屬鼠38歲，坐北向南不宜。3月24日，沖屬牛37歲，坐西向東不宜。3月25日，沖屬虎36歲，坐南向北不宜。3月30日，沖屬羊31歲，坐東向西不宜。

4月1日，沖屬雞29歲，坐西向東不宜。4月5日，沖屬牛25歲，坐西向東不宜。4月6日，沖屬虎24歲，坐南向北不宜。4月7日，沖屬兔23歲，坐東向西不宜。例如：4月1日，戶外墳墓掃墓親人及子孫屬雞29歲，或墳墓坐西向東不宜，要改其他日期。

(中時 )