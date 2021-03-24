食品龍頭統一24日公告財報，2020年歸屬於母公司稅後淨利突破200億元、達215.42億元，創歷史次高紀錄（僅低於處分上海星巴克該年），年增率為13.3％；每股稅後盈餘3.79元，也高於前一年的3.35元。

此外，統一董事會並決議擬配發2.7元現金股利，也高於前兩年的2.5元。以24日收盤價為計，現金殖利率為3.94％。統一並將於6月23日假台南統一企業總公司教育訓練中心召開股東常會。

針對去年獲利成長動能，統一指出，主要是因本業堅持鮮度管理及價值營銷，獲利穩定增加，加上統一中控等轉投資獲利增長所致。

從幾大轉投資表現來看，首先是統一間接綜合持股71.35％的統一中控，在方便麵等食品顯著成長下，去年稅後淨利為人民幣16.26億元（約合新台幣71億元），年增19％，不畏疫情獲利再創歷史新高。

再者，統一超商去年稅後淨利102.38億元，年減2.9％，統一表示，主要係因轉投資菲律賓7-ELEVEN受新冠狀肺炎疫情封城影響，但台灣7-ELEVEN營收及營業獲利仍穩健成長。

另，包裝容器大廠統一實業去年稅後淨利9.21億元，年增71.8％，統一指出，主要係PET飲料包裝業務持續穩定獲利，馬口鐵產品營運調整顯見成效所致。

至於製藥公司台灣神隆去年稅後淨利2.82億元，年增30.2％，統一表示，主要係為新藥委託開發及新藥委託製造之營收及毛利增加。

(工商 )