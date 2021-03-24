張鈞甯24日出席手機新品發表會，聊到67歲作家母親鄭如晴日前過生日，「我幫媽媽辦了一場演唱會，約了家人到KTV歡唱」，她讚媽媽無論英文歌、流行歌曲都會唱，「媽媽人緣很好，當天收到五束花和五個蛋糕，她還虧我說，好像比妳《緝魂》首映收到的花還多」，張鈞寗笑說：「我回她，妳很囂張，但是妳今天是壽星就算了！」

張鈞甯透露媽媽的生日願望，希望她和姊姊健康平安，至於有沒有希望她早日找到好對象？「媽媽看得很開，她可能會希望自己先嫁出去吧！」談到媽媽的新書《沸點》，張鈞甯表示目前已經二刷，她也常常推薦給身邊好友。

張鈞甯和好友陳意涵（大發）常常一起晨跑運動，「她很早起，五、六點跑步，十點就上床睡覺了」，張鈞甯是大發兒子小初的乾媽，談到乾兒子說：「很可愛，顏值很高，他還會把平常不給別人玩的車車玩具分享給我玩。」被問有沒有想要自己生一個？她說：「如果想就會有，我早就兒孫滿堂了。」

她談到日前回台隔離，表示很享受，「多多益善，可以養生休息，我現在眼睛像嬰兒一樣清澈」，她表示隔離出關之後，充滿衝勁，「很久沒有見到這麼多人，就可以一起一直聊天」。被問到目前正在拍攝的新電影，她說：「好難演，會繼續努力，是一個突破性角色，但不是大家想像的，內斂有細節。」是否想挑戰自導自演，她表示：「轉幕後會想，但是當導演很難，我還夠不成熟。」至於會否像徐若瑄那樣擔任監製呢？她笑答：「你猜！」

(中時 )