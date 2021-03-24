看著雨馬映著遠方101大樓的風景，作家小野笑說，過去因金馬獎踏上國父紀念館前，沒想到如今能看見雨馬矗立在同一地。（郭吉銓攝）

紙風車劇團《雨馬》日前於國家兩廳院藝文廣場盛大演出，戲中繪有客家繁花圖紋、足足有10公尺高的藍色雨馬，成為最受矚目焦點。這座大型藝術裝置24日也移至國父紀念館中山公園前廣場靜態展示，並為近日行動劇演出做準備。奇妙的是，故事中會帶來雨水的雨馬，在裝台作業時，天空正好下起了雨，滋潤正面臨乾旱危機的台灣。

《雨馬》改編自作家小野於1991年推出的同名繪本，小野此回擔任《雨馬》藝術總監。看著雨馬映著遠方101大樓的風景，小野笑說，過去因金馬獎踏上國父紀念館前，沒想到如今能看見雨馬矗立在同一地，「30年前寫這齣故事時，沒想過故事能延續為現在的局面，心裡有種幸福感。」

故事中有2族共存於歡猴島，一個是遺忘過往歷史、嚮往美麗的花族，一個是經過災難後遷居島上的猴族，兩族背負不同傷痛，不料又碰上乾旱，惹得傳染病四起，此時被傳說為怪獸的雨馬，為兩族帶來和解的祝福。疾病、乾旱情節，都呼應台灣現下時空。

有客委會支持製作的《雨馬》，添入不少客家文化元素，如繪有繁花圖樣的雨馬裝置、客家歌謠、客語台詞等，排練期間，演員跟著客語顧問刻苦學習，演出還用客語唱Rap。小野表示，台灣有不同族群生活在一起，期盼透過故事，讓大眾彼此尊重、欣賞。

團長任建誠表示，歡猴島跟現今的台灣一樣，缺水且有疫情肆虐，大眾對於未來限水狀況更感到焦慮。雖雨馬無法比擬媽祖娘娘，但還是能帶來祝福的力量，一起跟大家等待雨水降臨來解除旱象，回復正常生活。行動劇將演出《雨馬》中的歌舞片段，如一場20分鐘的歌舞秀，藝術裝置靜態展示期間，歡迎父母帶孩子一同來打卡，拍下雨馬與象徵台灣的101大樓地標，將祝福發送到全世界。

《雨馬》行動劇將於3月27日及3月28日於國父紀念館中山公園噴水池前廣場演出，演出時間依現場公告為主。靜態展示則於3月25日至3月28日於同一地點展出。

(中時 )