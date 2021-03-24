美國半導體巨頭英特爾決心重振，宣布7奈米製程下半年完成設計，預計2023年問世，並打算在亞利桑那州投入200億美元設立2座晶圓廠，不僅震撼半導體業界，也讓原本有機會拿下英特爾先進製程訂單的全球晶圓代工龍頭台積電股價重挫，昔日霸主有再起之勢。不過，資深半導體分析師陸行之在臉書直指新任執行長Pat Gelsinger「有些搞錯方向」，而且不會有競爭對手上門委由晶圓代工。

陸行之表示，在英特爾在Unleashed: Engineering the Future 會議後盤後大漲6~7%，整個會議就要跟台積電對幹，繼續拚先進製程工藝的概念。陸行之認為，Pat Gelsinger有些搞錯方向，英特爾要搞半導體百貨業，感覺代工只能服務系統客戶，但AMD、高通、博通以及NVIDIA等廠商怎麼可能找上英特爾這個競爭對手代工？要不然把半導體製造分割，一翻兩瞪眼，這樣才有魄力。

Pat Gelsinger在直播提到未來領導英特爾重回半導體龍頭的方針，陸行之抓住9大重點分別為：第一，將在美國亞利桑那州投資200億美元7奈米製程EUV微影技術生產線。

第二，英特爾提供所有最新的技術整合，將協助系統公司做訂製化的晶圓代工、IP、封測，負責主管直接報告給CEO，有獨立的財務報表。

第三，宣布今年第一季營收及獲利皆會高於之前的財測，也就是2021 年首季營收可達 186 億美元，EPS 達1.03 美元，營業利潤率 27%，季減7%，年減6%的預估。但第四點提到，英特爾2021年財報表現落在營收720億美元，獲利預期落在56.5%毛利率、EPS為4.55美元，比市場預期的735.9億美元，58%毛利率、EPS為4.72美元還低。

第五、第六為2021年第四季量產10奈米製程的Sapphire Rapids，2022年上半年出量，以及首次展出的Ponte Vecchio AI GPU。

第七則是市場零器件短缺將影響公司營收。第八強調，英特爾專注IDM 2.0發展，也就是增加使用第三方晶圓代工廠產能，並自己成立定制化晶圓代工。第九為今年資本支出為190~200億美元，但還是低於台積電的250~280億美元。

(中時新聞網)