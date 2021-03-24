男子「阿君」在網路認識17歲男高中生，去年2月底威脅在網路公布照片及同性戀傾向，要求交往，再進一步要索猥褻照片影像提供觀覽，得手後仍多次威脅恐嚇，案經少年通報學校，一審依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌判阿君徒刑8年，阿君不服上訴，台中高分院駁回，維持原判。

阿君在2019年間，因張貼網友私密照片，散布猥褻影像而遭判刑確定，沒想到竟惡性不改，在2020年2月中旬在網路認識17歲少年，再度利用網路犯案。

阿君在2月28日以手機通訊軟體傳送「想要跟你做朋友，是你一直拒絕我的，那我就繼續PO文」，「你的照片跟貼文，在你的學校跟台中各大傳統市場飛來飛去」，「我一定要搞到你全家都知道你是同性戀的事」、「希望你爸爸媽媽能夠接受你，不會鬧家庭革命，甚至不會把你趕出家門」等訊息恐嚇少年，少年為避免激化阿君情緒，假意答應交往。

隔天，阿君再以通訊軟體與少年視訊通話，恫嚇要將同性戀性向及照片PO上網，少年擔心私領域情事遭張揚，而在住處自拍猥褻照片及影像傳給阿君觀覽。

阿君仍不罷休，再傳訊息威脅要將照片及影片傳到網路社團，要求少年接聽視訊電話，少年不敢不從，豈料，阿君又傳「你的地址，我們查到了」、「你的男朋友很多」，「他有傳你跟他的視訊照片給我」等訊息給少年，少年因心生恐懼而通報學校老師，經校方報警處理。

一審依恐嚇、違反《兒童及少年性剝削防制條例》、《兒童及少年福利與權益保障法》等罪嫌判阿君徒刑8年，阿君與少年及家長調解後提起上訴。

台中高分院法官認為，阿君屬再犯，並選擇欠缺社會經驗的少年下手，使少年因畏懼人身隱私遭披露而承受龐大壓力，惡性不輕難以憫恕，若過度輕縱，無法收矯正教化之效，且原審認事用法並無違誤，將全案駁回，全案除恐嚇罪部分不得上訴，其餘仍可上訴。

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(中時 )