《印度斯坦時報》（Hindustan Times）24日報導，印度認為中國大陸海軍的擴張速度過快，即使印度獲得第3艘航空母艦，也難以佔上風，因此有意優先建造6艘核子動力攻擊潛艦，以便與美國合作，共同加強於印度洋的海軍戰力。

消息人士告訴《印度斯坦時報》，由於中國大陸在5年內便完成055級萬噸驅逐艦的研發與建造工作，且其餘作戰船艦也迅速增加，印度海軍官員已在本月的一場會議中達成共識，認為建造核動力攻擊潛艦的優先度應高於第3艘航空母艦，並已將此建議通知莫迪政府。

印度國安官員認為，美國海軍將持續於南海布陣，阻止中國大陸核子動力彈道飛彈潛艦突破第一島鏈，代表後者可能選擇繼續南下，穿過麻六甲海峽（Straits of Malacca）、巽他海峽（Sunda Strait）或龍目海峽（Lombok Strait）等狹長區域，進入印度洋部署。因此印度海軍應強化攻擊潛艦戰力，確保印度洋安全。

雖然印度目前已擁有十數艘攻擊潛艦，但其中僅有租借自俄羅斯的「鯊魚II級」（Akula II）潛艦「神輪號」（INS Chakra）為核子動力，其餘皆為柴電動力潛艦，恐無法長時間跟監大陸彈道飛彈潛艦。印度還有1艘「殲敵者號」核子動力彈道飛彈潛艦（INS Arihant），該艦的姊妹艦則預計今年內服役。

《印度斯坦時報》指出，印度可選擇與美國、法國或俄羅斯共同研發潛艦，但首選夥伴為法國，因為該國已在與巴西海軍合作，為後者研發核子動力攻擊潛艦；且法國與印度本來就擁有密切國防合作關係，如印度便正向其購買「鮋魚級」柴電攻擊潛艦（Scorpène-class，印度稱虎鯊級）；加上美國對機敏技術轉移規定嚴格、與俄國合作則可能遭美國制裁，因此法國是最適合的合作對象。

(中時新聞網)