國內高球桿頭代工龍頭復盛（6670）去年合併營收142.29億元，淨利12.12億元，換算每股稅後盈餘8.62元，董事會24日通過擬配發現金股息6.6元，雖然股息比2020年的配息8元少，但，2021年配息比率約76％，「今年相對比較積極一些」。

復盛發言人許廷儀24日指出，復盛2019年獲利高，每股稅後盈餘約16.61元，由於碰到併購案以及2020年的新冠肺炎（COVID-19）疫情，因此，2020年配發的股息「態度相對保守」，希望能夠保留更多現金支應，所以只配發8元，發息率約48.16％。

他說，復盛董事會24日2021年配發2020年營運的股息，每股約現金6.60元，雖然數字比2020年的8元，相對較低，但，2020年復盛的每股稅後盈餘只有8.62元，配發比例達75.56％，因此，配息態度相對積極一些。

(工商 )