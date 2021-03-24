國際巨星周潤發出道至今有不少經典作品，也和許多女神合作過，其中與息影的王祖賢曾拍過5部電影，而《長短腳之戀》更一度成為香港喜劇片的傳奇；當年在拍攝《長短腳之戀》時，周潤發和老婆陳薈蓮結婚一年左右，原本最後一幕是浪漫吻戲，但他卻神秘地向導演要求改戲，變成親臉頰，大家才知道周潤發有多愛老婆。

近期微博有網友分享周潤發多年前的趣聞，周潤發和女神王祖賢合作過5部電影，兩人之間擦出的火花讓作品更加分，而《長短腳之戀》中把愛情喜劇詮釋得相當精采；該電影中他們有情人終成眷屬，在眾人祝福下結婚，當周潤發掀頭紗後在王祖賢臉頰上親親一吻，這一幕讓觀眾留下深刻印象。

周潤發為了老婆陳薈蓮，還私下找導演改掉吻戲，看得出他有多愛老婆。(圖/ 摘自微博)

不過，這一幕最原本其實不是這個情節，資深影迷透露，拍戲當時恰逢周潤發和陳薈蓮結婚一周年，陳薈蓮在他們電影殺青時還特別準備大蛋糕到現場；但《長短腳之戀》最後一幕導演本來要周潤發和王祖賢接吻，周潤發才私下偷偷找導演，「我能不能不親王祖賢？我夫人來探班，還是改一下吧」。

結果導演找來王祖賢一起討論，但導演認為「這是最後一個鏡頭，如果沒有吻一下的話總感覺不完整」；有趣的是，王祖賢聽聞，直接地說，「我都可以的，要不改成吻臉頰吧」，周潤發才鬆了一口氣。後來電影周潤發親王祖賢臉頰的畫面，就有被網友笑說看起來尷尬又不情願，讓人羨慕陳薈蓮，有一個這麼寵自己的老公。

(中時新聞網)