阮女在越台拍結婚照時，不時露出甜美笑容，但來台灣後就變了個人。（圖／翻攝畫面）

屏東一名李姓男子，花了65萬元娶了越南籍新娘，但人帶回台灣22天就落跑，因而將合成照PO上網尋妻，不料網友卻歪樓在落跑新娘的面貌上，紛紛調侃「超級厭世」、「憤怒鳥嗎？」。苦主李男今現身表達對此事的無奈， 還拿出兩人在越南舉辦婚禮照與婚紗照說：「當時妻子臉上還有笑容，沒想到嫁到台灣就變了個人。」

落跑外配新娘的「厭世臉」、「憤怒鳥」表情意外爆紅。（圖／翻攝自爆怨公社）

據了解，李男現年30歲，在冷凍廠工作60個月，每個月存1萬，花5年存了65萬元，透過仲介媒合，到越南娶了年僅20歲的阮姓女子，豈料，阮女在台灣準備宴客的前一天，竟在深夜2時許，搭上一輛休旅車落跑，從此人間蒸發。

李男昨天傳了一段在自己臉書頁面的尋人啟事網址給男同事，請同事幫忙轉發尋找娶回來沒多久就落跑的越南籍新娘，內容寫道：「太太是外籍配偶，2021年2月26日入台，入境後在商旅隔離到3月13日，接回家中自主健康管理7天，3月20日凌晨2：49分無故離家」，希望廣大的網友能幫忙找太太，並附上與外配妻子多張出外遊玩的合照，但照片可以看到，只要原PO的同事摟著外配的肩，太太就會皺眉頭。被網友戲稱外配的臉「超級厭世」、「怨念很深」、「憤怒鳥」、「好氣喔她」。

李家今天PO出兩人在越南舉辦婚禮的合照，照片中可見，阮女長相清秀、皮膚白皙，臉上當時還掛著靦腆笑容，原本以為兩人回台就能過著幸福美滿的婚姻生活，沒想到人到了台灣卻變了個人，甜美笑容不見了。

李男說：「以為老婆沒笑容是因為想家，所以體諒她，在家裡整天躺著滑手機，叫了也沒反應沒活力，還想說要帶她去看醫生」。畢竟2人已是合法夫妻，李男仍希望老婆平安回來「人生地不熟又不會中文，擔心她被騙走，找到的話獎金1萬，希望大家多多幫忙」。

(中時新聞網)