針對紐約州政府擬向富豪與企業加稅一事，商界領袖周一聯名致函紐約州長古莫(Andrew Cuomo)與民主黨州議會黨團，警告根本無加稅的必要，硬推加稅只會危及紐約州的經濟復甦。

這份聯署信函總共獲得250名企業領袖具名，包括摩根大通執行長迪蒙(Jamie Dimon)、花旗執行長佛瑞瑟(Jane Fraser)、摩根士丹利執行長葛曼(James Gorman)、貝萊德董事長芬克(Larry Fink)與律師事務所以及商會的重量級成員。

紐約州長古莫今年1月提出總規模1,930億美元的預算草案，提議針對年所得逾500為萬美元的超級富豪臨時性加稅，估計可增加15億美元的稅收。

紐約州議會上周提案再加碼，將加稅稅收目標提高至逾65億美元，方案包括調高企業稅、所得稅率與開徵新資本利得稅。

聯名信指出，由於本月稍早聯邦政府已經通過1.9兆美元的紓困案，所以紐約州根本已無加稅的必要。

紐約州每年所得稅收約500億美元，其中超過六成來自於所得前5％的富豪所貢獻，企業領袖警告，若是通過加稅案，更加迫使許多金融、不動產與法律專業人士搬離紐約州。

聯名信函指出，「企業許多員工已經搬離紐約州，大多是搬到稅率遠低於紐約的其他州，加稅提案將更難讓這些人回歸。這不是企業在威脅要出走，純脆是員工已用腳做出了選擇。」

紐約市Partnership商會會長威爾德(Kathryn Wylde)表示，古莫任內一直是財政溫和派的主力，但如今由於紐約州議會參眾兩院皆由民主黨獨大，企業領袖因此非常擔心州長立場可能弱化。

紐約州預算局發言人科拉普(Freeman Klopott)指出，古莫政府一直以來都是以拚經濟為重，對於在疫情期間出走的紐約人也都表達歡迎返鄉的態度。

古莫與預算局長穆吉卡(Robert Mujica)周一則向媒體表示，府院幕僚仍持續就預算案進行協商。

(工商 )