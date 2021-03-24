大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的普遍共識。

新華社24日晚間報導，針對有媒體提問，美國防部網站近日刊登一篇文章，出現「台灣不是中國一部分」的表述，民進黨當局也對此呼應時，朱鳳蓮對此強調，大陸要求美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題。民進黨政府挑戰一個中國原則，不自量力，也不可能得逞。

另外，陸委會主委邱太三18日對大陸提出「三個呼籲」，包括：放棄強加台灣的政治框架及對抗舉措、務實對話解決問題、為開展交流作出相對的努力，希望兩岸能找到互惠互利的最大公約數。

對此，朱鳳蓮23日曾經表示，如果民進黨當局真的尊重「既有事實與政治基礎」，那就應該回到「九二共識」的共同政治基礎上來。如果一方面奢談「相互尊重、務實對話解決問題」，另一方面繼續刻意回避「九二共識」，把「九二共識」歪曲為「強加給台灣的政治框架」，從而否認兩岸同屬一個中國，這不過是玩弄兩面手法，轉移焦點、誤導輿論、欺騙世人。

(工商 )