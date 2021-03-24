中華信評24日公布最新評等，基於富邦人壽的資本緩衝空間有所增強且風險控管維持，整體信用結構維持穩健，因此給予「穩定」的評等展望；且由於富邦人壽的評等結果係為富邦金控集團評等的驅動因子，且中華信評認為，該公司現為整體集團信用結構「穩定」的評等展望提供支撐，以抵禦新冠肺炎爆發後在經濟復甦速度方面持續面臨的不確定性，因此將富邦金控與旗下下各子公司評等展望由「負向」調為「穩定」。

中華信評指出，儘管經歷了動盪的2020年，但由於富邦人壽的資本緩衝空間有所增強且風險控管維持，信用結構仍維持穩健，可望支撐富邦金控整體信用結構「穩定」的評等展望，因此中華信評將富邦金控及其核心與高度策略性子公司長期評等的評等展望由「負向」調整為「穩定」。同時，中華信評確認富邦金控各子公司的長期與短期發行體信用評等，以及該些子公司金融債券的債務發行信用評等。

中華信評亦確認台北富邦銀行的發行體信用評等與「穩定」的評等展望，因為中華信評認為，該行在富邦金控集團中具有核心地位。

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