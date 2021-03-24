桃園市建商公會24舉行會員代表大會，桃園建商公會理事長李文科表示，營建缺工嚴重造成工期延長，愈來愈多建案將無法如期交屋，目前看來，在建工程工期可能延長三至六個月，除了工料雙漲問題之外，延期交屋的違約金，對建商成為新的負擔。

李文科表示，桃園建築業缺工的問題日趨嚴重，工程愈晚發包的建案更是如此，尤其以結構工程的工種缺工最嚴重，目前看來，已會有些工地會延後交屋，以每天已付款萬分之5的違約罰金來說，延後三個月可能一戶就要多付十多萬。

這二年來營建工資漲四至五成、材料漲二至三成，工程找得到工，只是貴還好，缺工再持續，有些建案可能得會停工，對於建商來說，負擔更為沉重。

李文科表示，近期桃園房市受到政府打炒房的影響，看屋量並沒有太明顯的減少，不過成交的時間拉長，都要回籠看個三至五次才會成交。

近來政府加碼打炒房，李文科指出，支持政府「打炒房」，但政府不應該「無厘頭」的打房，第三戶以上貸款額度限縮，仍有值得商討空間，不少人是自己住一戶、買一戶給父母住、一戶給子女住，另外，也應思考年輕首購族的利息補貼，加重限貸將會壓縮資金的流動性、不消貴，甚至讓資金外流到國外。

而房地合一稅2.0若回溯，更會造成閉鎖期拉長，也讓交易量變少、政府稅收稅降低。讓資金留在台灣、讓資金能夠流動循環，才會帶動國力的提升。

(工商 )