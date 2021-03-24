中信金控24日代子公司台灣彩券股份有限公司公告總經理人事異動，原總經理蔡國基因職務調整，由台彩副總經理謝志宏接任總經理一職，4月1日正式接任。

中信金控指出，蔡國基是因為個人因素申請退休，而謝志宏本就是台彩副總，對各項業務都很嫻熟。

蔡國基則表示，由於母親年事已高，已九十多歲了，另外有家人需要復健，他希望多留一些時間陪伴家人。

蔡國基感性道，他一生有兩個最重要的女人：一個是母親、一個是妻子，所以，過去他花太多時間在職場，未來要好好陪伴家人。他指出，4月1日後會先歸建至中信銀、5月1日退休，不過，退休後仍想為國家、社會再盡一份心力，會找適當的時機、貢獻所學。

蔡國基在2018年接掌台彩後，隔年就創下銷售金額1,241億元的佳績，寫下台灣公益彩券史上第三高紀錄，且是過去五年來最高。尤其行銷方式推陳出新、掀起一波波刮刮樂買氣狂潮，2019年全年銷售額達623億元，年成長達22％。讓台彩重拾久違的榮景。

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