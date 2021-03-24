小提琴家魏靖儀將和北市交同台演出在台較少聽見的葛拉祖諾夫《A小調小提琴協奏曲》。（郭吉銓攝）

疫情間往返於台灣和國外，歷經三次隔離，伊莉莎白大賽桂冠得主、小提琴家魏靖儀再次返台，將首次與台北市立交響樂團首席指揮殷巴爾合作，演奏的曲目是在台較少聽見的葛拉祖諾夫《A小調小提琴協奏曲》。

等待訪問的空檔，看到旁邊有鋼琴，便坐下來，隨手彈了首拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲，日常生活中，入睡時也要有音樂，有次還放了史特拉汶斯基的《春之祭》，依舊安然入睡，魏靖儀說：「我不管到哪裡，一定要有音樂，不一定是古典音樂，有時是流行音樂，放《春之祭》那次，別人以為我瘋了，但我還是聽著睡著了，很特別的經驗。」

來自台南，魏靖儀出生於1994年，是家中的獨生子，母親能彈奏點鋼琴，父親喜愛聽唱片，他自小在雙親的安排下學鋼琴、小提琴、芭蕾舞，最後是小提琴跟著他。他表示，讀音樂班時的學科、術科成績都不錯，也曾想過未來不一定要走音樂，可以學電腦程式設計。16歲那年，他參加國立台灣交響樂團舉辦的音樂營，結識許多志同道合的好友，同時遇見小提琴家胡乃元，獲得豐沛的音樂啟發，因而下定決心，要走音樂的路。

「音樂營裡大家一起演奏，完成演出，讓我真正被音樂打動，發現這不只是一個興趣，我還想要把音樂的故事，傳達給觀眾聽。」魏靖儀表示，當時胡乃元鼓勵他，多多揣摩音樂的情感層面，以及多看歌劇，感受音樂、語言和文字交織的世界，「不只是演奏音符，而是可以把音樂的情緒、自己的想法和作曲家的想法，融合在一起，成為故事，但又不能超過作曲家的樂思，這是一門學問。」

魏靖儀說，自己是非常感性的天蠍座，也期許自己能將情感融合音樂，傳達到觀眾耳裡，「像一曲克萊斯勒的《愛之悲》，曾經歷生命的挫敗，和沒有經歷挫敗的人，演奏出來的聲音會不一樣，受過挫折的人，更能傳達心中的痛點。」

小提琴家魏靖儀的生活處處有音樂，即使睡著了，音樂仍不間斷。（郭吉銓攝）

又如這次將演奏的樂曲，葛拉祖諾夫《A小調小提琴協奏曲》，是俄國作曲家作品，魏靖儀也從歌劇、文學體會其中的內涵，如：俄國作曲家柴可夫斯基的《尤金．奧涅金》、作家杜斯妥也夫斯基的文學作品《白癡》等，「大家提到俄國音樂會覺得高冷，我認為高冷之外，內在還隱藏了深層的情緒。」

魏靖儀與北市交的《回聲．密碼》，將於3月27日在台北市中山堂中正廳登場。

(中時 )