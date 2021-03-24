美國國防部分別授予BWXT先進技術(BWXT Advanced Technologies)和X能量(X-energy)兩家公司建造合約，各自製作可運輸的先進微型反應爐原型，其功能是取代高汙染的柴油發電機，做為將來的軍事營地發電機。

防衛世界(Defense World)報導，這是美軍貝雷計劃(Project Pele)的成果，貝雷計畫就是小型反應爐的研發案，由戰略能力辦公室（SCO）統籌，當時有3家核能公司參與，分別是BWXT、X能量與西屋政府服務公司（Westinghouse Government Services），之後西屋退出，留下的就是BWXT與X能量。

國防部表示，每年軍方會使用大約30太瓦小時(300億千瓦小時、300億度)的電力，每天使用超過1000萬加侖(3875萬公升)的燃料。由於未來的軍用車可能也會電動化，能源密集型的科技會逐漸增加，軍隊的耗電也會增加，因此一種安全、小型、可運輸的核反應爐，將可同時符合用電需求與無碳能源的兩個標準。

貝雷計畫是第4代核反應爐的一種，一旦原型爐成功，便可以此技術基礎，製作商業型的版本，將是美國的能源革命的重要角色，降低碳排放、為偏遠地區供電等等的重要用途。

據貝雷計畫的規定，原型反應爐必須在滿功率狀態下運作至少3年，其間可提供1~5百萬瓦的電力。為了快速運輸和使用，另一個性能要求是部署後3天就可運轉，撤離時，7天就能停機並搬運。

貝雷計劃是美國政府的一項合作案，參與者包括美國陸軍、美國能源部、美國核管會、美國航太總署和美國核安管理局。

(中時新聞網)