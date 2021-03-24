資生堂鐵粉都知道，想要美白一定要入手激透光亮白淡斑精華，均勻膚色超有感，因此這款精華也被稱為「淡斑神器」。2021年春天，資生堂與新銳針織藝術設計師氷室友里（Yuri Himuro）合作，打造「淡斑神器」的新面貌，包裝印上櫻花又美又療癒。

自古以來，白裡透紅的「櫻色」（sakura-iro）就是畫師、詩人與藝匠的靈感來源。迎著萬物伊始的春光，我們認為，散發著粉櫻光的臉龐，就是肌膚最極致也最美的狀態。日本古諺有云：「雙頰沾染上了櫻色」，常常被借代指為純淨、光亮、無瑕的肌膚。資生堂「激透光亮白淡斑精華」使用獨特「櫻花亮白機制」，1滴解決膚色不均的5大問題，讓你的肌膚層層透、亮、白，透出絕美的粉櫻光采。

資生堂「激透光亮白淡斑精華」1滴解決膚色不均的5大問題。（邱映慈攝）

現代人常見的膚色不均困擾包含斑點、痘疤瑕疵、蠟黃、乾燥、暗沉等5大問題，為一次解決這些困擾，「激透光亮白淡斑精華」含有高純度明星成分4MSK，能高效掃班、淡化肌膚瑕疵如痘疤、毛孔；櫻花亮白機制，萃取自最盛開的染井吉野櫻，不僅保濕，更能解決肌膚蠟黃問題，讓妳白裡透紅；海百合萃取精華，精煉於生於砂岩的堅韌花朵，能預防黑色素形成及沉澱，有感打擊暗沉。

「激透光亮白淡斑精華」含有高純度明星成分4MSK，能高效掃班、淡化肌膚瑕疵。（邱映慈攝）

這款美白精華早晚都可以使用，在化妝水步驟後按壓兩次精華液於手掌心，點於臉部五處：兩側臉頰、額頭、鼻子及下巴，然後輕推於全臉，從臉頰及前額等較寬區域開始，由中間向外移動。如果想要進階改善黑斑和雀斑，可以再按壓一次精華液於手掌心，並將精華液塗抹於黑斑及雀斑上用中指和無名指畫圓塗抹，同時輕輕按摩臉部，最後將雙手覆蓋於臉部，即可完成進階保養步驟。

資生堂「激透光亮白淡斑精華」限量推出的春櫻繽紛版。（邱映慈攝）

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★獎品內容 ｜ 資生堂激透光亮白淡斑精華30ML*1

★公佈時間 ｜ 2021/3/31

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)