台南左鎮化石園區火災演練，消防人員演練搶救珍貴化石文物。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南左鎮化石園區典藏展示許多珍貴化石，是台南市新興熱門展館也是打卡勝地，台南市政府消防局今日特地至園區舉辦消防演練，希望善用各項新式救災裝備，不僅要演練滅火救人，同時要兼顧搶救珍貴化石文物。

消防局第4大隊表示，此次自衛編組演練及消防救災組合訓練，模擬化石園區發生災害情況，進行員工實際操演及部署救災車輛演練，同時善用救災指揮平板電腦、熱顯像儀及發光搜索繩等提升搶救效率，在古象、犀牛、水牛等化石展品面前，逼真的救災演練橫生趣味。

本次演練也特別借鏡日前高雄市駁二藝術特區倉庫大火，模擬設定化石園區內部地下一樓(展示區)發生火災，此區面積廣大，有大量木造易燃物裝潢，恐火勢延燒迅速，且內部動線複雜、遊客眾多，火災濃煙易發生空間迷向，避難逃生不易。

消防局希望藉此救災組合訓練機會，讓化石園區員工提升通報程序及避難疏散遊客能力，並讓消防人員熟悉其內部格局、消防設備位置及周遭環境，針對現場人命及文物優先搶救順序判斷，調度救災人員搜救人命、侷限火勢、搶救重要文物等，有利於真實火災發生時，員工及消防人員能第一時間熟悉疏散內部人員、人命搜救及文物保護重點，避免災害損失擴大，保障遊客生命財產安全。

消防局第四大隊大隊長陳博文表示，透過於各類場所辦理組合訓練，並與館內人員協同演練，可強化消防人員與場所員工的溝通默契，除了強化員工自衛編組的應變能力，也有助消防人員熟悉場所特性，一旦發生災害，能快速疏散民眾，並對重要古蹟文物適當保護，避免擴大災害損失，讓這些歷史悠久的館藏能持續傳承。

(中時 )