友邦巴拉圭外交部指出，有些自稱中國代理人的單位，提出以「和台灣斷交」作為條件提供疫苗，對此，國台辦今日作出回應，表示陸方反對把疫苗問題政治化，還批評「民進黨當局賊喊捉賊，只會自取其辱」。

外交部拉丁美洲司司長俞大㵢23日在例行記者會上表示，巴拉圭政府發布聲明，指中國疫苗廠商以跟台灣斷交作為取得疫苗的條件，毫無正當性，並有損巴國國家主權。

俞大㵢又指，疫情蔓延下，疫苗不該淪為政治操作工具與手段，我國反對任一方以附帶條件提供疫苗，破壞台灣與友邦的邦誼。

國台辦今以發言人朱鳳蓮名義發出書面「答記者問」。朱鳳蓮首先重申，一個中國原則是國際社會普遍共識，民進黨當在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」和「台獨」行徑沒有出路。

關於疫苗問題，她說，陸方一貫主張讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，並以實際行動向許多有需要的國家提供疫苗或同其開展疫苗合作。

她表示，「我們反對把疫苗問題政治化。民進黨當局賊喊捉賊，只會自取其辱。」

(旺報 )