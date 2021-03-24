凱瑟琳芙蘿（右）與瑪哈瑪杜雅法（左）在片中上演跨越年齡的友誼。（采昌提供）

由凱薩獎、盧米埃獎雙料影后凱瑟琳芙蘿（Catherine Frot）領銜主演的《巴黎星空下》（Under The Stars of Paris），即將在本週五（3／26）於全台感動獻映。她在片中飾演封閉心靈的街友，裝瘋賣傻將自己從世界中隔絕，直到某天遇見一位跟母親走散的男孩，才逐漸瓦解她所築起的心牆，讓她重拾母性光輝，動人情節已經讓許多法國觀眾淚灑戲院。不過對這個充滿母愛與人情味的角色，導演克勞斯德雷克塞爾（Claus Drexel）卻口出驚人，表示角色原來取材自中世紀女巫，更想要塑造一種如夢似幻的感覺：「我想致敬《賣火柴的小女孩》（The Little Match Girl），他們都是透過點亮蠟燭，進而重見光明與希望。」

感動超越《中央車站》（Central do Brasil）的《巴黎星空下》，凱瑟琳芙蘿在片中飾演一位看似瘋癲，卻又心思細膩的街友「克莉絲汀」。她是個靈魂受傷的人，已經心如止水，並選擇與世界隔絕。她甚至不再開口說話，近乎喪失這個應該是本能的習慣。直到他遇見在街頭流浪、想要尋找母親的小男孩「蘇力」，才再度喚醒她封閉的內心，展現封塵已久的人性與母性光輝。

凱瑟琳芙蘿分享自己挑戰這個角色的原因：「我並非被片中所要探討的貧窮給吸引，而是被女主角過去的傷痕，以及她殘存的一絲正常社會生活跡象所吸引。這個故事關於瘋狂、溫柔與愛的糾纏，同時也關懷兩個在不幸當中，仍然堅持活下去的人。」

值得一提的是，凱瑟琳芙蘿在《巴黎星空下》所飾演的街友，在導演心中其實是個超越時間與年齡的女人，一直以來就住塞納河岸邊，就像來自15世紀的女巫，一隻腳踩在現實生活，另一隻腳踏在童話故事裡面。導演並透露：「我們參考《賣火柴的小女孩》故事，這也是為什麼我讓觀眾，透過片中劃亮的火柴，才首度看到兩個主角的臉龐。」

此外，凱瑟琳芙蘿所飾演的街友，也是個衝突性十足的角色，過去更曾是個研究學者。凱瑟琳芙蘿對此表示：「其實街友都曾擁有我們所認定的正常生活，他們現在也在用自己的方式過活。舉例來說，許多街友大量閱讀，他們比我們想像中更要知識淵博！」導演也大力稱讚她的敬業態度：「凱瑟琳非常積極地貢獻她的專業，她很重視這部作品，而且自我要求甚高。她希望透過本片致敬這群街友，不論是直接或是間接，都希望維護這些人的尊嚴。」

(中時 )