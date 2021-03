凱瑟琳芙蘿(右)與瑪哈瑪杜雅法(左)在片中上演跨越年齡的友誼。(采昌提供)

由凱薩獎、盧米埃獎雙料影后凱瑟琳芙蘿(Catherine Frot)領銜主演的《巴黎星空下》(Under The Stars of Paris),即將在本週五(3/26)於全台感動獻映。她在片中飾演封閉心靈的街友,裝瘋賣傻將自己從世界中隔絕,直到某天遇見一位跟母親走散的男孩,才逐漸瓦解她所築起的心牆,讓她重拾母性光輝,動人情節已經讓許多法國觀眾淚灑戲院。不過對這個充滿母愛與人情味的角色,導演克勞斯德雷克塞爾(Claus Drexel)卻口出驚人,表示角色原來取材自中世紀女巫,更想要塑造一種如夢似幻的感覺:「我想致敬《賣火柴的小女孩》(The Little Match Girl),他們都是透過點亮蠟燭,進而重見光明與希望。」

感動超越《中央車站》(Central do Brasil)的《巴黎星空下》,凱瑟琳芙蘿在片中飾演一位看似瘋癲,卻又心思細膩的街友「克莉絲汀」。她是個靈魂受傷的人,已經心如止水,並選擇與世界隔絕。她甚至不再開口說話,近乎喪失這個應該是本能的習慣。直到他遇見在街頭流浪、想要尋找母親的小男孩「蘇力」,才再度喚醒她封閉的內心,展現封塵已久的人性與母性光輝。

凱瑟琳芙蘿分享自己挑戰這個角色的原因:「我並非被片中所要探討的貧窮給吸引,而是被女主角過去的傷痕,以及她殘存的一絲正常社會生活跡象所吸引。這個故事關於瘋狂、溫柔與愛的糾纏,同時也關懷兩個在不幸當中,仍然堅持活下去的人。」

值得一提的是,凱瑟琳芙蘿在《巴黎星空下》所飾演的街友,在導演心中其實是個超越時間與年齡的女人,一直以來就住塞納河岸邊,就像來自15世紀的女巫,一隻腳踩在現實生活,另一隻腳踏在童話故事裡面。導演並透露:「我們參考《賣火柴的小女孩》故事,這也是為什麼我讓觀眾,透過片中劃亮的火柴,才首度看到兩個主角的臉龐。」

此外,凱瑟琳芙蘿所飾演的街友,也是個衝突性十足的角色,過去更曾是個研究學者。凱瑟琳芙蘿對此表示:「其實街友都曾擁有我們所認定的正常生活,他們現在也在用自己的方式過活。舉例來說,許多街友大量閱讀,他們比我們想像中更要知識淵博!」導演也大力稱讚她的敬業態度:「凱瑟琳非常積極地貢獻她的專業,她很重視這部作品,而且自我要求甚高。她希望透過本片致敬這群街友,不論是直接或是間接,都希望維護這些人的尊嚴。」

(中時 )