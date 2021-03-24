台股站穩高點，讓多數投資人都心動。據金管會統計，2020年核准投信募集的純台股基金共6檔，年底募集金額420.13億元，至少是近五年的新高，台股ETF基金去年則有2檔獲准募集，規模326.62億元，亦是近年新高，兩者合計近747億元，是2019年募集量的13倍之多。

同時，今年到2月為止，純台股基金亦有1檔獲准募集，規模84.59億元，去年同期則完全沒有，代表台股基金熱，延燒到今年。

不過，為了表達全民還是有協助中央銀行穩定匯率，金管會亦公布，2020年國人複委託投資海外有價證券的金額達新台幣3.78兆元，較2019年時成長54.63％，同時2020年證期局核准63檔海外基金，規模亦有1,937億元，證期局副局長蔡麗玲分析，這些資金都是匯出投資海外有價證券，對平衡新台幣匯率亦有一定助益。

往年大量流向海外的資金，去年純台股基金及台股ETF基金大量募集，至少是近五年都沒有過的情況，全年共8檔新基金，加上今年初的1檔台股基金，規模逾831億元，都留在台股「愛台灣」，且都拿到不錯的投報率。

依證期局的資料顯示，從2016年到2020年的五年間，純台股基金僅二年有募集紀錄，除了2020年的6檔，上一波就是2017年有1檔募集、規模17.25億元，去年也明顯也比2017年規模大很多；台股ETF基金下在2017年有4檔、規模119.78億元，2018年有5檔、規模共65.8億元，2019年只有1檔，規模52.72億元，等於2020年台股ETF基金雖檔數不多，但總規模亦是五年來新高，也代表投資人埋單。

去年壽險業加碼海外投資部分，亦僅年增新台幣9,400億元左右，與往年一年都增加1.2～2.1兆元的規模，去年明顯縮小，壽險持有的台股市值部位則是年增近3,200億元，壽險公司也從台股中賺逾千億元。

資金開始駐足台股，加上外資去年淨匯入158.85億美元，因此造成新台幣極大的升值壓力。

(工商 )