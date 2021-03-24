抗癌英雄Henry。（摘自「韓先生來敲門」第六集預告）

高雄市前市長韓國瑜本周六將推出「韓先生來敲門」第六集，這次他訪談一位20歲的國防大學軍校生Henry，原本立志成為軍人，卻因為 2020年3月確診鼻咽癌4期A型而被除役，幸好女友一路不離不棄陪伴，現在逐漸恢復健康。因為這場大病，讓Henry 對生命有了不同層次的認知，也與女友開了Podcast頻道「好享簡單」，分享心路歷程。

韓國瑜說，病魔不但讓Henry痛苦萬分、徹夜難眠，治療的過程更是充滿艱辛，不僅皮膚嚴重燒傷、脫皮，吞嚥時也常伴隨著劇痛，導致變得非常厭食。如此年輕的靈魂，因為這場大病，對生命有了不同層次的認知，講起話非常有自信心，一年不到的時間，接受36次放射性治療、6次化療，「當生命只剩下苦澀，他依然能夠克服，在這個年輕人的身上，讓我們感受到三個字：了不起」。

韓國瑜說，幸好，Henry的女友小綠一路始終不離不棄的陪在他身邊，如今Henry的身體逐漸恢復健康，與小綠一起開了一個Podcast頻道「好享簡單」，裡面記錄了Henry一路走來面對疾病的心路歷程，小綠也分享了許多陪伴者的心聲。

(中時 )