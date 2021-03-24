衛福部長陳時中日前在親綠媒體上表示，台灣採購疫苗就算買貴了，後悔也來不及；還說疫苗到貨時間就算被拖延，難道你能不買嗎？國民黨立院黨團不滿提案成立「疫苗採購調閱小組」，要讓採購透明化，民進黨黨團表示反對，但最後朝野協商後，民進黨讓步讓疫苗調閱小組照案通過。民眾是否支持調查疫苗採購過程？一份媒體網路民調顯示，高達76.47％的人支持立法院成立「疫苗採購調閱小組」及公開疫苗採購價格。

NOWnews網路民調針對「你支持立法院成立「疫苗採購調閱小組」嗎？疫苗採購價格是否應該公開？」進行調查，截至3月24日晚上6點半為止，有73.53％的人認為應該公開，這本來就沒什麼好隱瞞的；2.94％的人認為應該公開，疫苗買多少錢公布就好，省得吵翻天；16.18％的人則表示不應該公開，如果可能影響後續疫苗採購，立委幫忙把關即可；7.35的人認為不應該公開，政府不會害國民；0％沒意見。

針對民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？NOWnews民調顯示，67.71％的人質疑疫苗採購有不為人知的黑箱，30.88％的人認為疫苗採購可能受影響；4.41％的人則表示不知道／沒意見。

以台灣目前的防疫狀況，你支持政府「不惜代價」取得疫苗嗎？支持與不支持都為46.27％；7.46％表示不知道／沒意見。

另外該民調問到「目前全球新冠疫苗的價格紊亂，不同藥廠有不同訂價，每劑自4美元到37美元不等。加上運費、冷鏈等成本，以及歐美各國搶購疫苗等因素，若國內開放自費施打新冠疫苗，你能接受每劑多少錢？（目前新冠疫苗大多要施打2劑才算完成）」。有51.47的人表示願意接受每劑500元以下；25％的人表示不知道／沒意見。17.65％願意接受300元以下；33.82％表示能接受500元；13.24％接受1000元以下；10.29％接受1500元以下。

另外問到「國內的新冠疫苗最快要到6月以後才會申請緊急授權，願意施打國產疫苗嗎？」有41.18％的人願意施打國產疫苗；不願意的有36.76％；20.06％的人表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)