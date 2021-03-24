檢察官人力吃緊，劍青檢改等單位力推修法增設檢察官助理，並期待解決基層工作負擔過重問題。人事行政總處人事長施能傑今天答覆國民黨立委李貴敏質詢時表示，在他任內裡面，每年都增加檢察官員額，與法務部歷任部長、檢察長都有溝通，他自認是一個支持度蠻大的人事長。在李貴敏追問下，施能傑也鬆口說，如果業務涉及國人生命財產安全的第一線人力，其員額需求都會優先予以支持。

立法院司法及法制委員會今天邀請施能傑列席報告人事行政總處業務概況及立法計畫。李貴敏則指出，劍青檢改在「檢察官內勤制度與實務研討會」中針對基層人力吃緊的窘境提出諸多質疑，並希望推動現行犯解送擴大不解送修法，需要政府各相關單位盡速解決。

李貴敏強調，很多年輕檢察官面臨工作量過大問題，工作量重到早上7點上班後，到12點都沒有辦法上廁所；現行犯逮捕完之後，又一定要在24小時內移送，所以常常壓迫到一個小時處理時間都沒有，三更半夜也會接到電話，甚至很多優秀人才因此辭職。

國民黨立委李貴敏。（本報資料照）

她並表示，這些問題不能光用社會責任、公平正義來要求檢察官履行工作職務，必須提供一個好的工作環境，讓政府同仁可以把事做好，尤其檢察官面臨第一線接觸人民工作，如果在一個非常身心俱疲的情況下，人是該放還是不該放？出現誤判怎麼辦？所以提供檢方員額，對於全民來講，其實是好的。

李貴敏也說，就像公司行號，工作量很重的時候增加員額，為何檢察官員額增加離期待這麼大？甚至聽說夫妻兩個人都是檢察官，有時半夜出勤，沒有加班費不說，臨時也沒有書記官，只好把太太帶到現場，由檢察官去當書記官，才能符合法律規定，如此沉重的工作負擔，真的是非常非常不好。

(中時 )