隨著時代演進，生活型態也不斷改變，不少人步入中年依舊單身，只好靠著相親或仲介娶外籍新娘。一名男子砸了大錢跨海迎娶越南嬌妻，豈料隔離期一結束，對方竟然落跑無蹤，發出尋人啟事後網友一看照片全歪樓，直呼「完全不意外」、「難怪會跑」。

男網友在臉書《爆怨公社》PO出LINE對話紀錄，表示一名同事久未現身，一LINE他就是要分享連結，讓他忍不住揶揄：「你是請假還是離職了」，對方則回「我名面上是請婚假」。一看到婚假，原PO立刻祝福同事新婚快樂，沒想到同事下一句竟是「然後太太現在烙跑了，夠不夠快樂？」

原PO同事發尋人啟事，並附上與新娘合照，網友一看笑翻。(圖／爆怨公社)

新娘露出兇惡又厭世的表情，讓網友全笑翻，直呼難怪會逃跑。(圖／爆怨公社)

原來原PO同事花大錢迎娶越南新娘，新娘飄洋過海來到台灣接受隔離，隔離結束後跟原PO同事一起去高雄港遊玩，隔天就人間蒸發，氣得同事不僅發出尋人啟事，更說自己正在研究怎麼告仲介。

然而網友看到原PO同事貼出的照片全都笑翻，因為兩張合照中，越南新娘的表情實在超母湯。第一張隔離時的合照已經擺出臭臉，第二張在高雄港遊玩的照片中，越南新娘更是毫不掩飾，直接皺眉頭露出憤怒的表情，連口罩都掩飾不了。

網友紛紛留言：「假結婚來台的吧，看女生跟他拍照就一臉厭世臉」、「女方的表情也太兇狠了」、「這是有多不願意啊XD」、「這女的感覺就是被強迫來台的」、「嘟一次約12萬，好替他難過但又好好笑」、「不說的話，還以為這女的是殺手...」、「傻傻的，這種都是身分證拿到就跑路去賺錢，再把在當地的小狼狗接過來台灣生活的詐欺女」。

也有人質疑：「等等，進去隔離還能合照的哦」、「為什麼不用自主管理一個禮拜？」。

(中時新聞網)