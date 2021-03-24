美債殖利率飆升壓抑近期成長股漲勢，不過，隨景氣復甦、低利率環境持續，資金轉向類股輪動，全球股票型基金廣納各市場利基，持續成為今年來最受投資人青睞的標的。

投信法人建議，預期股優於債的趨勢仍將持續，因應市場後續可能的波動，建議可透過全球化布局的全球股票型基金，掌握市場主流及具高成長潛力的投資主題，參與多重趨勢上漲契機。

儘管全球股市單一市場3月以來出現較明顯波動，不過統計至3月17日，資金持續流入整體股票型基金，連12周買超，其中全球股票型基金吸金力道最強，其次是美國股票型。投信發行的全球股票型基金近兩年績效表現亮眼，近一個月受行情回檔影響，報酬率多轉負，正提供逢低布局進場點，建議可分批布局或透過定時定額參與。

復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示，近期公債殖利率上升使成長股評價修正，但隨終端需求強勁、漲價循環展開，且貨幣寬鬆政策延續，其中，美國1.9兆美元財政刺激方案可期，加上疫苗施打率提升，後續解封帶動實體經濟可期，基本面正向前景不變，看好具成長爆發力的的新科技產業主題，以及受惠疫情好轉的內需產業。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽指出，預估今年企業獲利將擺脫去年衰退轉為成長，加上疫情加速智慧聯網發展，疫情緩解帶動經濟恢復增長，持續提供未來增長動能，讓半導體與相關科技股的成長性優於傳統經濟類股。

(工商 )