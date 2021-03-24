國發會副主委高仙桂今日表示，「促進私募股權基金投資產業輔導要點」預計4月上路，未來將由國發會就私募股權基金（PE）進行資格認定，並出具資格函，讓保險業資金可「錢」進PE，投資5+2產業、六大核心戰略產業、公共建設，並擬擴大範圍納入有助轉型升級的傳統產業。

目前保險業只能投資投信事業、證券商轉投資子公司或是國家級投資公司所設立的國內私募股權基金（PE），且只能用於投資5+2產業及公共建設，其他PE則要經過主管機關認定。

由於國內私募股權基金目前並無主管機關，因此，國發會研擬「促進私募股權基金投資產業輔導要點」，以利保險業等民間資金投資國家重要策略性產業。

國內民間資金充沛，以保險業為例，截至109年12月，保險業資金總額約達新台幣28.9兆元，不過主要資金都投資海外，國發會認為，若能引導資金投入實體經濟，應可加速產業升級。

高仙桂指出，輔導要點的架構已大致成形，會先界定PE，設定資本額門檻，料將超過創業投資（VC）實收資本額2億元的標準，並規範經營團隊須具備的資格、檢視過去投資實績。

此外，也會訂定重要策略性產業範疇，高仙桂說，除了比較明確的5+2創新產業、六大核心戰略產業，不排除產業範圍擴大，納入傳統產業，因為傳產對於升級轉型仍可能扮演重要角色。

PE具有產業投資的專業知識，並擅長企業重組與整合，高仙桂認為，國內許多中小企業、家族企業面臨接班、國際化等挑戰，如果保險業投資PE，讓PE擁有更豐沛的能量，能進一步帶動產業轉型升級。

國發會規劃，將建立PE資格認定等機制，並採公私協力方式，委請PE相關公會、協會或法人協助資格認定，待PE取得資格函後，就可爭取保險業資金投入。

(工商 )