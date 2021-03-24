亞洲男性娛樂第一品牌JKF斥資千萬打造情趣精品百貨，今天(24日)在西門町盛大開幕，邀請JKF女郎暗黑李毓芬香菱、雲嫣、啾啾、比特、長瀨昆妮、李佳玲、莉娜、雙囍共8位盛裝出席，身著招財貓服裝也成目光「嬌」點，現場吸引百名粉絲及舞龍舞獅，一同歡慶開市。

疫情催生情趣百貨 全台首家盛大開幕

JKF女郎啾啾扮招財貓顯露俏皮模樣。(圖／李宗澤)

JKF女郎香菱、啾啾、莉娜等人，大方分享自己使用情趣用品的經驗、及喜歡的產品類型。啾啾表示，喜歡色彩繽紛，長得很可愛的玩具。香菱則笑說：「自己喜歡看到不會尷尬的，現在許多商品造型可愛，就算他人看到也不會認為它是情趣用品。」

JKF執行長Eric(左四)與女郎們共同剪綵。(圖／李宗澤)

有「日文女神」之稱的長瀨昆妮，分享自己的情趣用品的收藏，她表示， 自己在台灣僅收藏了一個，日本則收藏很多；她也分享日本對此的文化，「情趣用品店在日本到處都有， 大家進去逛都不會覺得很奇怪。」

現場琳瑯滿目的商品，JKF女郎們毫不害羞地比畫，莉娜說道自己以往逛情趣用品店的心得，「以前店內氣氛都較昏暗，就連進去都得趁四下無人的時候趕快衝進去」；香菱也對今日開幕的情趣百貨讚譽有加，「彷彿置身秋葉原的情趣百貨一樣，裡面商品很明確而且燈光明亮， 和以往台灣的情趣用品店截然不同。」

(中時新聞網)