由日本女星綾瀨遙主演的話題日劇《天國與地獄》近期完美收官，最終集收視率突破20％，創今年日本收視紀錄，劇中大玩男女主角靈魂互換哽，綾瀨遙突破過往的「男魂」演出，演技大受粉絲們讚賞。令觀眾想起她的另一部高收視話題日劇《嬌妻出沒注意》，該劇播出時曾創下最高綜合收視率25.6％的絕佳成績，劇中她更是有著「國際特務」與「平凡人妻」雙重身分。

隨著新劇完結，綾瀨遙人氣再創高點，除了代言活動不斷之外，最讓粉絲欣喜若狂的莫過於，歷經疫情幾度延期，讓觀眾們苦等許久的《電影版嬌妻出沒注意》終於在日本上映。近期她勤跑電影宣傳，日前於東京舉辦的記者發佈會上，綾瀨遙與西島秀俊以「最強夫婦檔」之姿，挑戰另外兩對夫婦，遊戲使用各類鍋碗瓢盆作為道具，卻讓這對最強夫妻意外敗北。

綾瀨遙受訪時笑稱《電影版 嬌妻出沒注意》是與西島秀俊睽違兩年之後再度合作，但他看起來沒什麼改變。對於拍攝電影版則表示：「拍攝日劇時就一直好奇故事最後還會有什麼發展，所以當接到要翻拍電影版的消息，心裡真的非常高興！」。而飾演「警察老公」的西島秀俊也異口同聲表示：「自從日劇最後一集播出之後，就經常有人問我故事之後的發展，在拍攝現場，大家也聊過『如果能拍成電影版就好了』之類的話題，讓我非常開心。」

而在日劇中「特務嬌妻」的動作場面，皆由綾瀨遙親身上陣演出，這次《電影版 嬌妻出沒注意》則是全方面強化再升級，片中綾瀨遙猶如化身日版「黑寡婦」，集結各類華麗的動作場面，她更是拍胸脯保證：「本片的動作場面相當值得一看！」。西島秀俊也笑稱：「希望觀眾們能盡情享受菜美(綾瀨遙 飾演)一一打倒勁敵的爽快感」。想親眼目睹女神矯捷身手的粉絲們絕不容錯過！《電影版 嬌妻出沒注意》4月23日在台上映。

(中時 )