時序即將進入第二季，為全球醫療類股表現活躍的時刻。其中，代表精準醫療的ETFx健康科技指數近10年第二季平均漲幅8.69％、上漲機率達100％，最為亮眼。投信法人表示，考量近期科技類股閃崩、醫療科技同步回檔修正，投資人更應該好好把握短線跌深加碼布局的機會。

統計近10年，MSCI世界醫療保健指數第二季平均漲幅3.45％、上漲機率100％，居各季之冠。其中，精準醫療相關的ETFx健康科技指數單季漲幅8.69％、上漲機率100％，不僅優於全球醫療產業，無論漲幅、勝率都是各季之冠。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，近期因美債殖利率上揚引發股市震盪，先前漲多的精準醫療相關股價出現獲利了結賣壓。但殖利率彈升反映經濟預期好轉，而在金融海嘯後的景氣擴張初期，健康醫療類股累計上漲167％，超越標普500指數108％的漲幅。

此外，3月起到6月，全球重要醫療展、年會陸續登場，包括：歐洲肺癌大會、美國神經學學會年會、心臟病學會年會等，先後召開，引導醫療技術、產業發展大勢，將吸引投資人回頭關注醫療類股。

常李奕翰表示，AI人工智慧、次基因定序等技術，正在讓過去不可能的醫療應用變得可行。如：癌症檢測中，傳統活體組織切片要穿刺，副作用大、可能引起併發症，現在採檢患者的血液液態切片，疼痛感降到最低，且能全面反映身體狀況，篩檢成本也大幅降低。

常李奕翰表示，科技應用為醫療產業帶來全面的創新與升級，成為近年各大醫學論壇、年會討論的重點主題，並且獲得各大保險公司的支持，商機與投資價值確立，建議投資人把握短線波段大跌的機會，逢低加碼布局。

(工商 )