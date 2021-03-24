台中房市持續熱銷，總太地產（3056）去年第四季受惠北屯區造鎮案「總太2020」完工交屋、貢獻逾30億元的業績，挹注稅後淨利10.24億元、EPS達4.9元，年增幅117％，獲利不僅翻倍成長，且創下近七年新高！總太董事會今（24）日決議每股擬配發3元現金股利，連續兩年每年配發3元股息。

此外，總太地產今年預計329檔期將推出台中市北屯區「心之所向」三期與四期造鎮大案，總戶數逼近1,900戶，總銷金額高達150億元；不僅如此，因土地開發需要，投標過程需保密及講求時效性的情況下，董事會今日通過授權董事長在土地單一投標額度50億元以內，於台灣進行不動產開發相關事宜。

總太地產因個案開發與購地需要，預計向國內金融機構辦理聯合授信業務，擬申請67.8億元的聯合授信業務。昨日董事會通過聯貸案，授權董事長全權代表總太與銀行團辦理聯合授信等相關事宜。

此外，櫻花建設（2539）去年稅後淨利8.22億元，EPS1.48元，櫻花建設董事會決議，每股擬配發1.6元股利，含0.2元現金股利及1.4元股票股利；大城營建機構旗下的亞銳士（6171），今日董事會通過每股配發2.5元股利案，含1元現金股利與1.5元股票股利，股利創歷年新高。

(工商 )