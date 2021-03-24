晶呈科技（4768）24日公告2020年財報，受惠半導體所須特殊氣體的銷售占比逐步成長，推升毛利率上揚，合併營收5.33億元、營業淨利1.08億萬元、稅後淨利7,869萬元，均創新高，EPS以1.73元創下興櫃掛牌以來新高表現。

董事會通過配發每股現金股利0.8元、股票股利0.2元，配發率為57.8％。

晶呈表示，看好今年半導體對高階製程需求，特殊氣體需求審慎樂觀，公司將持續開發新客戶提高市佔有率，加上晶圓重生與CMW銅磁晶片，以期積極爭取訂單，新產品將貢獻營收成長動能，中長期營運表現可期。

為因應需求，晶呈目前產能規劃，一廠主要生產C4F8並供貨給各大半導體客戶，二、三廠規劃生產C4F6與SiF4，二廠土地已取得，正規畫建廠事宜，並持續提高特氣在國內市場佔有率；開拓現有半導體材料製造與銷售，並開發新客戶提高市場佔有率，增加應用自有專利「氣相蝕刻技術」於非電子產業，以期本業成長無虞。

另外，計晶圓重生與CMW銅磁晶片，則加強推廣，以期積極爭取訂單，預期在三大核心動能與技術，後續成長動能樂觀。

(工商 )